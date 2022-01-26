برشلونة يتفق على ضم نجم ميلان

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني توصل لاتفاق لضم نجم آيه سي ميلان الإيطالي عقب نهاية الموسم الجاري.

ويستهدف برشلونة تعزيز صفوفه بصفقات مجانية في نهاية الموسم الجاري، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فقد اتفق برشلونة مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان، على الانضمام للفريق الكاتالوني، في الصيف المقبل، في صفقة انتقال مجانية.

وينتهي عقد كيسي مع الروسونيري، بنهاية هذا الموسم، ولم يتم الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد حتى الآن.

وأضاف التقرير، أن برشلونة تفوق على عدة أندية كبرى كانت ترغب في ضم كيسي، مثل توتنهام وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال.

وأشار التقرير، إلى أن كيسي لم يوقع أي عقود لبرشلونة حتى الآن، حيث يتواجد مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، ولكن البارسا أتم الاتفاق مع ممثليه على كل شيء.