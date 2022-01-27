قضية الابتزاز: سحب 230 ألف يورو من حساب بنزيمة

عرب ٤٨/أ ف ب

سُحب مبلغ 230 ألف يورو من حساب اللاعب الدولي الفرنسي، كريم بنزيمة، لتسديده لمواطنه، ماتيو فالبوينا، بناءً على القرار الصادر من محكمة فرساي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، المتعلق بقضية الشريط الجنسي، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس"، اليوم، الخميس، من مصدر مقرّب من الملف.

وحينها، أمرت المحكمة بنزيمة بدفع غرامة وتعويضات وتكاليف قانونية للتعويض على فالبوينا، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

قالت محكمة فرساي إنّ "بنزيمة تورّط شخصيًا بحيل وأكاذيب لإقناع زميله بالرضوخ للابتزاز"، مضيفة أن اللاعب المخضرم لم يظهر "أية نية حسنة تجاه فالبوينا".

واستنأف محامو مهاجم ريال مدريد الإسباني القرار الذي صدر في العام الذي شهد عودة رائعة إلى المنتخب الفرنسي، بعد استبعاده عن أبطال العالم منذ العام 2015 بسبب هذه القضية.

وسجّل بنزيمة تسعة أهداف منذ استدعائه للمشاركة في كأس أوروبا الصيف الماضي، عندما خرج "الديوك" بطريقة مفاجئة أمام سويسرا في ثمن النهائي، قبل أن يحققوا لقب دوري الأمم الأوروبية.

ولجأ محامو فالبوينا إلى المحضرين لاسترداد الأموال من بنزيمة، لعدم تقدّمه بتسديدها طوعًا.

وقال مصدر مقرب من القضية إن حساب اللاعب مُجمّد جزئيًا منذ يوم الجمعة. ويريد محامو بنزيمة الاحتفاظ بالمبلغ في حسابه إلى حين النظر باستئنافه.

وقال محامي فالبوينا، بول-ألبرت إيوينز، "هذه هي النتيجة المنطقية لقرار الدفع الفوري. طلبنا اتفاقًا وديًا بشأن الدفع، لم يتم التوصل إليه مطلقًا".

واتهم بنزيمة بتشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين، الذين هدّدوا بالكشف عن فيديو حميم للأخير، وقد اعترف حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

ولطالما نفى بنزيمة هذه المزاعم، قائلًا إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.