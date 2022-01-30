أمم أفريقيا: صلاح يقود مصر للتأهل والفوز على المغرب

بلغ منتخب مصر الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الدور ربع النهائي من البطولة.

وأحرز هدفا المنتخب المصري كل من اللاعبين محمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه، في المقابل سجل هدف المنتخب المغربي اللاعب سفيان بوفال.

واحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين لحسم المباراة بعد تعادلهما إيجابيا بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي، إذ تمكن الفراعنة من حسم المباراة بهدف ثان خلال الشوط الإضافي الأول.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى بعدما سقط أشرف حكيمي في الدقيقة 3 في منطقة الجزاء إثر التحام مع أيمن أشرف مدافع الفراعنة واحتسب الحكم ضربة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو أحرز منها سفيان بوفال هدف التقدم للمغرب في الدقيقة 7.

وواصل منتخب المغرب بدايته القوية بتسديدة قوية اصطدمت بأقدام الفراعنة ولم يدركها أملاح، ورد الفراعنة بتسديدة من مرموش فوق العارضة بعد الحصول على خطأ على حدود منطقة الجزاء.

وتصدى ياسين بونو لتصويبة قوية من أيمن أشرف ووجه مصطفى محمد تسديدة طائشة بعيداً عن المرمى المغربي، ووجه أحمد فتوح تسديدة أخرى أبعدها الحارس بونو المتألق بينما نال عمر كمال لاعب منتخب مصر البطاقة الصفراء.

ووجه حكيمي تسديدة قوية بجوار القائم، وحصل سليم أملاح لاعب منتخب المغرب على البطاقة الصفراء للخشونة.. وأبعد نايف أكرد عرضية من مرموش وحاول منتخب مصر الضغط على الجبهة اليسرى للمغرب بتحركات سريعة للثلاثي صلاح ومرموش وعمر كمال الذي أرسل عرضية سهلة في يد بونو.

وأرسل النني كرة عكسية لكن لم يدركها عمر كمال بينما اشتكى أحمد حجازي من إصابة عضلية، وحاول مرموش بفردية شديدة وخرج الشوط الأول بالتقدم المغربي المبكر.

وبدأ المنتخب المصري الشوط الثاني بتغيير هجومي بنزول محمود حسن تريزيغيه على حساب حجازي المصاب، وكاد تريزيغيه أن يهز الشباك بتسديدة مرت بجوار القائم بعد مجهود كبير من محمد صلاح.

وأبعد نايف أكرد عرضية سريعة من فتوح، وأدرك الفراعنة هدف التعادل عن طريق محمد صلاح الذي استغل رأسية محمد عبد المنعم الذي ردها ياسين بونو وتابعها صلاح في المرمى في الدقيقة 53.

وعاد منتخب المغرب إلى الضغط الهجومي بعد هدف صلاح ولكن مرموش كاد أن يغالط دفاع المغرب بانطلاقة وانفراد أبعده رومان سايس باقتدار وسيطر أسود الأطلس بشكل واضح من أجل إدراك هدف التقدم مع تسديدة أبعدها أبوجبل مع مشاركة سفيان رحيمي على حساب بوفال.

وتوترت الأجواء بمشادة بين مصطفى محمد وأشرف حكيمي ونال الثنائي البطاقة الصفراء كما حصل أيمن أشرف على إنذار للخشونة، وتألق أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر بلمسة لضربة رأس مغربية خطيرة لترتد من العارضة في فرصة قريبة للغاية لأسود الأطلس.

وأشرك منتخب مصر لاعبه أحمد سيد زيزو بدلا من عمر مرموش، ودفع منتخب مصر بالثنائي عمران لوزا وريان مايي على حساب النصيري وأملاح في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.. وأبعد دفاع المغرب انطلاقة صلاح ورد مايي بانطلاقة سريعة أوقفها الدفاع المصري وخرج اللقاء في الوقت الأصلي بالتعادل.

وأشرك منتخب مصر مدافعه محمود علاء على حساب أيمن أشرف في بداية الوقت الإضافي، ووجه منير الحدادي تسديدة قوية علت العارضة وغادر محمد أبوجبل في الدقيقة 95 لصالح زميله محمد صبحي.

ونجح تريزيغيه في تسجيل الهدف الثاني لصالح مصر من صناعة رائعة لمحمد صلاح بانطلاقة سريعة وعرضية متقنة ليودع تريزيغيه الكرة في الشباك في الدقيقة 100 من عمر المباراة.

وأشرك منتخب المغرب اللاعب زكريا أبوخلال على حساب أيمن برقوق، ونال محمد عبد المنعم مدافع الفراعنة البطاقة الصفراء ووجه حكيمي تسديدة فوق العارضة وخرج الوقت الإضافي الأول بتقدم الفراعنة.

وأرسل حكيمي عرضية في بداية الوقت الإضافي الثاني مرت دون خطورة ودفع منتخب المغرب باللاعب طارق تيسودالي على حساب منير الحدادي بينما أشرك منتخب مصر باللاعب رمضان صبحي بدلا من مصطفى محمد.

ووجه زيزو تسديدة فوق العارضة، وأبعد فتوح انطلاقة سريعة من حكيمي مع محاولة فردية من البديل زكريا وسدد صلاح في أقدام مدافعي المغرب ووجه رحيمي تصويبة فوق العارضة وحصل منتخب المغرب على خطأ على حدود منطقة الجزاء.. وأضاع صلاح انفرادا مع تقدم بونو وأشرك منتخب مصر مروان حمدي على حساب صلاح وخرج اللقاء بفوز منتخب مصر.