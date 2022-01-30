ليفربول يدعم صفوفه بصفقة كولومبية

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الكولومبي، لويس دياز، من بورتو البرتغالي.

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي "أكمل النادي تعاقده مع لويس دياز من نادي بورتو، بشرط حصوله على تصريح عمل".

وأضاف "وقع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عقدًا طويل الأمد مع الريدز بعد اجتيازه الفحص الطبي، والانتهاء من الاتفاق على الشروط الشخصية".

وتابع "سيصل دياز إلى الميرسيسايد بمجرد أن يكمل واجبه الدولي مع منتخب كولومبيا الذي سيواجه الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، مساء الثلاثاء".

وواصل "ينضم دياز إلى ليفربول بعد أن لعب لمدة موسمين ونصف مع بورتو، وخاض 125 مباراة وسجل 41 هدفًا، وسيرتدي معنا القميص رقم 23".

وزعمت تقارير أن الصفقة حسمت مقابل 40 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 20 مليون يورو، وأن عقد دياز مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027.