ريال مدريد يتخذ خطوة أولى نحو هالاند

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني اتخذ خطوة أولى نحو ضم نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، عقب نهاية الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يبرم الفريق الملكي صفقات قوية في الميركاتو الصيفي القادم، بينها الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وترجح تقارير حول إمكانية رحيل هالاند عن دورتموند الصيف القادم، مع رغبة عارمة من أكبر الأندية في أوروبا للاستفادة من خدماته.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أن ريال مدريد اتصل بالفعل مع وكيل أعمال هالاند، مينو رايولا، لمناقشة انتقال اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد، واثقة من انتقال هالاند إلى الفريق، في حال قرر المهاجم النرويجي اتخاذ الليغا الإسبانية وجهة مقبلة له.

ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن قدرة مانشستر سيتي على ضم هالاند، حيث أشارت تقرير صحفية سابقة، إلى أن النادي الإنجليزي اقترب من استقدام اللاعب بنسبة 80%.

ويحتاج فريق المدرب بيب غوارديولا إلى مهاجم، بينما لعب والد هالاند، ألف إنجي، في صفوف مانشستر سيتي خلال مسيرته.