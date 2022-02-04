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ما سبب رفض زيدان تدريب سان جيرمان؟

تاريخ النشر: 04/02/2022 - 09:48

ما سبب رفض زيدان تدريب سان جيرمان؟
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى سبب رفض المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، تدريب فريق باريس سان جيرمان خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وحسب ما نقلته شبكة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، فإن زيدان رفض أكثر من عرض لتدريب بي إس جي خلال اتصالات مكثفة في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين.

وأضافت أن "زيزو" يعارض قيادة بي إس جي لسببين، أولهما رفضه تولي مهمة الفريق في منتصف الموسم.

وتابعت "لكن يبقى السبب الأقوى، هو أن زين الدين زيدان لم يفقد الأمل في تولي تدريب منتخب فرنسا".

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن زيدان ينتظر تأكيدا بشأن مستقبل ديدييه ديشامب المدرب الحالي للديوك، وإمكانية تجديد عقد ديشامب بعد مونديال 2022.

وأكدت أنه حال تجديد عقد ديشامب، سيضطر زين الدين زيدان لتغيير خططه.

من جانبها، ذكرت شبكة "فوت ميركاتو"، أن إدارة سان جيرمان، ترى أن زيدان هو الشخص الوحيد القادر على التحكم في أجواء غرفة خلع الملابس بالفريق.

وكشفت أن الإدارة الباريسية تجهز راتبا مغريا لزيزو، يفوق ما يحصل عليه المدرب الحالي بوكيتينو (8 ملايين يورو سنويا)، ويزيد أيضا عما كان يتقاضاه زيدان في ريال مدريد (12 مليون يورو سنويا).

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#زين الدين زيدان
#باريس سان جيرمان
#منتخب فرنسا

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