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ديمبلي رفض الانتقال إلى سان جيرمان لهذا السبب!

تاريخ النشر: 05/02/2022 - 10:20

ديمبلي رفض الانتقال إلى سان جيرمان لهذا السبب!
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى سبب رفض نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة الصيف القادم، وهو يرفض كل عروض التجديد مع فريقه.

وحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة مقتنعون أن ديمبلي لديه اتفاق مع ناديه الجديد، وأنه لن ينتقل للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفض عرضين من تشيلسي وتوتنهام في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي، بأن ديمبلي يرجح بالفعل الانتقال إلى سان جيرمان في الصيف المقبل.

وذكرت أن انتقال ديمبلي إلى سان جيرمان لم يكن ممكنًا في الميركاتو الشتوي، لأن كيليان مبابي مستمر مع باريس حتى الصيف المقبل، وبالتالي فضل اللاعب الفرنسي البقاء كي يشارك في المباريات مع البارسا.

وقالت تقارير إن اللاعب الفرنسي قد يظل في المدرجات مع برشلونة حتى نهاية الموسم، قبل أن تؤكد أنباء أخرى أن المدرب تشافي هيرناديز قرر العفو عنه، وسيضمه إلى قائمة الفريق أمام أتلتيكو مدريد.

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#عثمان ديمبلي
#برشلونة
#باريس سان جيرمان

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