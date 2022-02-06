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عقبة أمام برشلونة لضم نجم يوفنتوس

تاريخ النشر: 06/02/2022 - 10:39

عقبة أمام برشلونة لضم نجم يوفنتوس
النجم الهولندي ماتياس دي ليخت (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يواجه عقبة في مساعيه لضم أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف برشلونة تعزيز خط الدفاع عقب انتهاء الموسم الجاري، وذلك في ظل عدم اقتناع المدرب تشافي هيرنانديز بمستوى الثنائي صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت، بالإضافة إلى تقدم جيرارد بيكيه في السن.

وارتبط اسم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت بالانتقال لبرشلونة، إلا أن صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أكدت أنه سيكون من الصعب على البارسا إتمام هذه الصفقة "بسبب تكلفتها العالية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "دي ليخت يرحب بالانتقال لبرشلونة واللعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز، لكن قيمته المالية مرتفعة ولا تناسب الوضع المادي الحالي للنادي الكاتالوني".

وحاول برشلونة التعاقد مع دي ليخت قبل انتقاله ليوفنتوس، لكن المدافع الهولندي اختار التوقيع للسيدة العجوز.

ويملك دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس بقيمة 100 مليون يورو، لكن من المحتمل أن يوافق يوفنتوس على التخلي عنه مقابل يتراوح بين 65 و70 مليون يورو، في الصيف المقبل.

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#برشلونة
#ماتياس دي ليخت
#يوفنتوس

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