محمد صلاح: مباراة السنغال حياة أو موت

تحدث النجم المصري، محمد صلاح، عشية مباراة منتخب بلاده أمام منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم، الأحد.

وذكر صلاح في المؤتمر الصحافي قبل المباراة المرتقبة "حققت دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وكذلك لقب البريمييرليغ، وأيضًا الدوري مع بازل السويسري، لكن حصد لقب مع منتخب مصر أمر لا يوصف، وأحلم به كثيرًا".

وأضاف "المنتخب سبق وخاض نهائي أمم أفريقيا عام 2017، لكنه خسر بسبب الإصابات والإجهاد، لكن مواجهة اليوم ستكون مختلفة".

وأوضح صلاح "مفتاح الفوز هو اللعب بالروح التي ظهر بها الفريق أمام كوت ديفوار، والمغرب، والكاميرون؛ لأن مواجهة السنغال حياة أو موت".

وواصل "منتخب مصر سيخوض لقاء السنغال بعقلية البطل ورغبة الفوز"، مشيرًا إلى أن الفريق يركز أولا في مباراة اليوم ثم يبدأ بعد ذلك التفكير في مواجهة السنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم "قطر 2022".

وكشف نجم ليفربول، أنه تبادل الرسائل مع ساديو ماني نجم السنغال وزميله في ليفربول الإنجليزي عقب مواجهة مصر مع المغرب، مشيرًا إلى أنه أمر رائع مواجهة ماني، متمنيا أن يهزم منتخب مصر الحظ ويتوج اليوم بالكأس.

وطالب صلاح لاعبي منتخب مصر، بالاستمتاع بمباراة اليوم لأنها لحظات نادرة لا تقدر بثمن، مؤكدا أن منتخب مصر سيقاتل اليوم لإسعاد الجماهير.

وأشار في ختام تصريحاته إلى أنه يتمنى أن يكون حديثه عن دعم الإعلام والجمهور، تم فهمه بشكل إيجابي وهو ما وضح من دعم جماهير الأهلي للاعبي الزمالك في المنتخب والعكس، مشددًا على أن منتخب مصر فوق الجميع.