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سان جيرمان يلوح بورقة جديدة لإقناع مبابي بالتجديد

تاريخ النشر: 07/02/2022 - 17:56

سان جيرمان يلوح بورقة جديدة لإقناع مبابي بالتجديد
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان بصدد اتباع خطة جديدة لإقناع نجمه، كيليان مبابي، بالتوقيع على عقد جديد.

ووفقا لشبكة "لو 10 سبورت" الفرنسية فإن إدارة بي إس جي تراهن بورقة أخيرة لإقناع مبابي بتجديد عقده لفترة قصيرة تمتد إلى عامين فقط حتى صيف 2024.

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن سان جيرمان يحاول إقناع كيليان بأن الاستمرار مع سان جيرمان سيكون أفضل طريقة ليكون مستعدا لكأس العالم التي ستقام شتاء العام الجاري في قطر.

وأضافت أن النادي الفرنسي لم يفقد الأمل في إقناع مبابي رغم علم الجميع بتواصل اللاعب وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

ولفتت إلى أن بقاء كيليان مبابي لموسمين جديدين، سيمكن بي إس جي أيضا من الاستفادة ماديا من بيعه صيف العام المقبل 2023.

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#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي

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