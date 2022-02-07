ماذا قال تشافي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد؟

أبدى مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، سعادته بعد الفوز على أتلتيكو مدريد برباعية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وأحرز لبرشلونة كل من اللاعبين ألبا وجافي وأراوخو وألفيس في الدقائق 10 و21 و43 و49، في المقابل سجل لأتلتيكو مدريد اللاعبين كاراسكو وسواريز في الدقيقتين 8 و58.

وذكر تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "إنه أكثر من انتصار، حيث كنا بحاجة له كجماهير وجهاز فني ولاعبين، وقدمنا أداء جيدًا جدًا ولعبنا بكثافة وتفوقنا على الخصم، وقد يكون الفوز بالأمس نقطة تحول".

وأضاف: "أود من الجماهير أن تدعم عثمان ديمبلي، وهم دعموه بالفعل ولكن حان الوقت لمساعدته، وأرجوهم أن يتوقفوا عن الصفير ضده".

وتابع "لقد دافعنا جيدا حين سيطر أتلتيكو مدريد على الكرة، وتفوقنا على بطل الليغا".

وأتم "أداما تراوري لاعب ناضج جدًا، ويعرف متى يجب أن يواجه ومتى يمر، وجسديا هو وحش، وبالنسبة لي هو لاعب جناح وسيساعدنا كثيرًا فهو صفقة رائعة".

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس.