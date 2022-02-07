ماذا قال صلاح بعد خسارة كأس أمم أفريقيا؟

أكد النجم المصري، محمد صلاح، أن منتخب بلاده قدم أداء مميزا في بطولة كأس أمم أوروبا، على الرغم من خسارة اللقب أمام السنغال.

ووصل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية التي خسرها بركلات الترجيح أمام نظيره السنغالي.

واستمر التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، وتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لأسود التيرانجا.

وأضاف صلاح في تصريحات إذاعية "الخسارة أمام السنغال، ستحفز الفراعنة للثأر والتأهل لكأس العالم".

وتابع "منتخب مصر بذل أقصى ما لديه رغم الإصابات والغيابات، لدينا عناصر مميزة تتمتع بالحماس والروح القتالية".

وزاد "خروج مصطفى محمد من مركز المهاجم الصريح، وتوظيف محمد صلاح به، أثر على الشكل الأمامي للفراعنة، ووجد نجم ليفربول صعوبة في الاختراق".

ونوه صلاح "أداء مصر مع كيروش في تصاعد منذ الهزيمة أمام نيجيريا في الجولة الأولى من الكان، وذلك مؤشر رائع".

ولفت "لدي ملاحظة حول تسديد ركلات الترجيح، وهي استمرار الاعتماد على نفس العناصر مثل محمد عبد المنعم ومهند لاشين رغم وجود أسماء أخرى لم تسدد".

وأتم "عودة العناصر المصابة تزيد قوة منتخب مصر في مباراتي السنغال بالدور الفاصل المؤهل للمونديال".