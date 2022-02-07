  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ماذا قال صلاح بعد خسارة كأس أمم أفريقيا؟

تاريخ النشر: 07/02/2022 - 18:04

ماذا قال صلاح بعد خسارة كأس أمم أفريقيا؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أكد النجم المصري، محمد صلاح، أن منتخب بلاده قدم أداء مميزا في بطولة كأس أمم أوروبا، على الرغم من خسارة اللقب أمام السنغال.

ووصل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية التي خسرها بركلات الترجيح أمام نظيره السنغالي.

واستمر التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، وتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لأسود التيرانجا.

وأضاف صلاح في تصريحات إذاعية "الخسارة أمام السنغال، ستحفز الفراعنة للثأر والتأهل لكأس العالم".

وتابع "منتخب مصر بذل أقصى ما لديه رغم الإصابات والغيابات، لدينا عناصر مميزة تتمتع بالحماس والروح القتالية".

وزاد "خروج مصطفى محمد من مركز المهاجم الصريح، وتوظيف محمد صلاح به، أثر على الشكل الأمامي للفراعنة، ووجد نجم ليفربول صعوبة في الاختراق".

ونوه صلاح "أداء مصر مع كيروش في تصاعد منذ الهزيمة أمام نيجيريا في الجولة الأولى من الكان، وذلك مؤشر رائع".

ولفت "لدي ملاحظة حول تسديد ركلات الترجيح، وهي استمرار الاعتماد على نفس العناصر مثل محمد عبد المنعم ومهند لاشين رغم وجود أسماء أخرى لم تسدد".

وأتم "عودة العناصر المصابة تزيد قوة منتخب مصر في مباراتي السنغال بالدور الفاصل المؤهل للمونديال".

بودكاست عرب 48

#محمد صلاح
#منتخب مصر
#منتخب السنغال
#كأس أمم أفريقيا

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سان جيرمان يلوح بورقة جديدة لإقناع مبابي بالتجديد
سان جيرمان يلوح بورقة جديدة لإقناع مبابي بالتجديد

2022-02-07

ماذا قال تشافي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد؟
ماذا قال تشافي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد؟

2022-02-07

أسطورة ليفربول: ما حصل مع صلاح جنون!
أسطورة ليفربول: ما حصل مع صلاح جنون!

2022-02-07

الأكثر قراءة

عاش ريّان... مات الملك

عاش ريّان... مات الملك

2022-02-06
مقتل زيد جاروشي في جريمة إطلاق نار بالرملة

مقتل زيد جاروشي في جريمة إطلاق نار بالرملة

2022-02-06
تمديد اعتقال شقيق لميس أبو لبن بشبهة محاولة قتلها

تمديد اعتقال شقيق لميس أبو لبن بشبهة محاولة قتلها

2022-02-06
الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون منع لم الشمل

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون منع لم الشمل

2022-02-06
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الأربعاء

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الأربعاء

2022-02-06