كلوب: صلاح "وحش" على الصعيد البدني

تطرق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى موقف نجم فريقه المصري محمد صلاح، من خوض المباراة أمام ليستر سيتي يوم الخميس القادم، وذلك بعد 4 أيام من خسارة بطولة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال.

وخسر المنتخب المصري المباراة النهائية أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح بالنتيجة 2-4، ليُحرم صلاح وزملاءه من الفوز بالكأس الثامنة والأولى له.

وذكر كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للفريق "مو عاد الآن، تحدثت معه وهو يشعر بالإحباط بالطبع، ولكنه يتطلع لكل ما هو قادم".

وأضاف "تحدثت ومعه وأول كلمات قالها لي مو كانت (أنا جاهز). إنه لاعب ذو خبرة وهو وحش على الصعيد البدني. علينا أن ننتظر. سيخضع لجلسة لاستعادة لياقته اليوم، وسنرى كيف سيشعر غدًا ولاحقًا".

وقال كلوب، إنه من المتوقع أن يعود ماني إلى ليفربول، يوم الخميس، وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ليستر.

وأكد في هذا الصدد، إن الفوز بالكأس "تعني كل شيء بالنسبة له، ولشعبه، وللسنغال ونحترم ذلك كثيرًا، ولم نكن لنستدعيه من هناك، فليفعلوا ما يحلو لهم في هذه اللحظات؛ لأنهم يستحقون ذلك".

وتطرق كلوب، إلى الغيابات التي يعاني منها الفريق بعد غياب جو غوميز وأوكسليد تشامبرلين عن الفوز على كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب كورونا قائلًا "أوكسليد وجو عادا إلى التدريبات، وهو أمر جيد بعد المعاناة من كورونا الأسبوع الماضي، ولا نعاني من أي إصابات جديدة".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري على بعد 9 نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، إلا أنه خاض مباراة أقل، فيما يحتل ليستر المركز العاشر.