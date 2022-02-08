  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مبابي يطمئن ريال مدريد!

تاريخ النشر: 08/02/2022 - 17:29

مبابي يطمئن ريال مدريد!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني تلقى رسالة اطمئنان من النجم الفرنسي، كيليان مبابي، حول انتقاله إلى سانتياغو برنابيو في الصيف القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان عقب نهاية هذا الموسم، ولا يزال الأخير يحاول إقناع اللاعب من أجل التوقيع على عقد جديد.

وحسب ما نقله موقع "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مبابي قال للميرنغي إنه سينتقل إلى "سانتياغو برنابيو" في الصيف المقبل حتى لو تعاقد سان جيرمان مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويعد العمل مع زيدان من الأحلام التي كان يسعى مبابي لتحقيقها في مسيرته الاحترافية.

وزعمت تقارير، مؤخرًا، أن الإدارة الباريسية تسعى للإبقاء على مبابي، عبر 3 خطوات، هي إغرائه بأعلى راتب في الفريق، إضافة إلى بناء مشروع رياضي جديد أكثر قوة وطموحًا، والتوقيع على عقد قصير الأجل.

ويلعب كيليان مبابي بصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#كيليان مبابي
#زين الدين زيدان
#باريس سان جيرمان

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كلوب: صلاح "وحش" على الصعيد البدني
كلوب: صلاح "وحش" على الصعيد البدني

2022-02-08

زيدان يريد كريستيانو لتدريب باريس سان جيرمان
زيدان يريد كريستيانو لتدريب باريس سان جيرمان

2022-02-08

حارس منتخب مصر: لست ساحرا وهذا ما حصل معي!
حارس منتخب مصر: لست ساحرا وهذا ما حصل معي!

2022-02-08

الأكثر قراءة

تقرير: كشف دفاعات حزب الله الجوية هدفه تهديد الطائرات الإسرائيلية

تقرير: كشف دفاعات حزب الله الجوية هدفه تهديد الطائرات الإسرائيلية

2022-02-07

"دويتشه فيله" تفصل صحافيين بينهم فلسطينيتان بزعم معاداة الساميّة

2022-02-07
المصادقة بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

المصادقة بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

2022-02-07
حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

2022-02-07
حوادث الطرق: مصرع محمد الصانع من اللقية و3 إصابات قرب باقة

حوادث الطرق: مصرع محمد الصانع من اللقية و3 إصابات قرب باقة

2022-02-07