مبابي يطمئن ريال مدريد!

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني تلقى رسالة اطمئنان من النجم الفرنسي، كيليان مبابي، حول انتقاله إلى سانتياغو برنابيو في الصيف القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان عقب نهاية هذا الموسم، ولا يزال الأخير يحاول إقناع اللاعب من أجل التوقيع على عقد جديد.

وحسب ما نقله موقع "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مبابي قال للميرنغي إنه سينتقل إلى "سانتياغو برنابيو" في الصيف المقبل حتى لو تعاقد سان جيرمان مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويعد العمل مع زيدان من الأحلام التي كان يسعى مبابي لتحقيقها في مسيرته الاحترافية.

وزعمت تقارير، مؤخرًا، أن الإدارة الباريسية تسعى للإبقاء على مبابي، عبر 3 خطوات، هي إغرائه بأعلى راتب في الفريق، إضافة إلى بناء مشروع رياضي جديد أكثر قوة وطموحًا، والتوقيع على عقد قصير الأجل.

ويلعب كيليان مبابي بصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.