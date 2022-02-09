تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية

بلغ فريق تشيلسي الإنجليزي نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال السعودي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الدور نصف النهائي.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح "البلوز" اللاعب روميلو لوكاكو.

وسيلاقي تشيلسي في مباراة نهائي مونديال الأندية نظيره بالميراس البرازيلي.

مجريات المباراة:

دخل الفريقان بشكل سريع في أجواء المباراة، حيث سنحت للهلال فرصة هجومية ولكن إيجالو تسرع وسدد برعونة بعيدا عن المرمى.

بعدها سيطر تشيلسي على الكرة وحاول اختراق دفاع الهلال، لكن التنظيم والاستبسال السعودي منعه.

وأطلق تياغو سيلفا مدافع تشيلسي تسديدة قوية ولكنها مرت بعيدة عن مرمى المعيوف.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة السانحة للتسجيل بالدقيقة العاشرة، حينما تلقى زياش تمريرة من زميله أزبيليكويتا وسدد يسارية قوية علت العارضة الهلالية بقليل.

واستمر الضغط الهجومي لبطل أوروبا ولكن دفاع الهلال بقيادة علي البليهي وحارسه كانوا في الموعد.

وأهدر لوكاكو فرصة تسجيل هدف أول بالدقيقة 18 بعد عرضية خطيرة من الجانب الأيمن عبر أزبيليكويتا ليتابعها البلجيكي على القائم القريب وهو خالٍ من الرقابة الدفاعية وتمر منه الكرة بشكل غريب.

وحاول الهلال من خلال الهجمات المرتدة السريعة وتحديدا من خلال الجبهة اليسرى عبر ياسر الشهراني وسالم الدوسري وماتيوس بيريرا ولكن دفاع تشيلسي أبعد عرضياتهم الخطيرة بالوقت المناسب داخل منطقة الجزاء.

وأسفر الضغط الهجومي الكبير من تشيلسي عن تسجيله هدف أول بشباك الهلال بعد عرضية من الجانب الأيسر لهافيرتز داخل منطقة الجزاء حاول ياسر الشهراني السيطرة عليها ولكنها طالت عليه لتصل بالخطأ منه للوكاكو المواجه للمرمى ليسددها بسهولة في شباك المعيوف، بالدقيقة 32.

وكاد سالم الدوسري أن يضيف هدف التعادل بالدقيقة 36 بعدما تبادل التمرير مع ياسر الشهراني وانطلق بسرعته ومر بمهارة وسدد ولكن تسديدته اليمينية القوية مرت بعيدا عن المرمى.

ورغم الحضور الهجومي من زياش ولوكاكو ورفاقهم بالدقائق المتبقية ولكن الدفاع وحارس الهلال عبد الله المعيوف استبسلوا وأبعدوا الخطورة، لينتهي الشوط الأول بتفوق تشيلسي بهدف دون مقابل.

في البداية، زج مدرب تشيلسي، بأول تبديلاته بدخول نغولو كانتي بدلا من جورجينيو في منطقة وسط الملعب.

وكاد هافيرتز أن يضيف هدفًا ثانيًا لتشيلسي بعدما اخترق دفاع الهلال وسدد لكن كرته ضربت القائم رغم مضايقة المدافع جانج هيون سو له.

وسيطر تشيلسي بشكل كبير على الكرة، وحاول هجوميا بحثا عن تسجيل هدف ثاني ولكن دفاع الهلال وحارسه كانوا في الموعد.

وحاول إيجالو مهاجم الهلال بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ولكن تسديدته تصدى لها دفاع البلوز بالدقيقة 58.

وسدد حكيم زياش يسارية رائعة على الطائر ولكن الحارس المعيوف تصدى لها على مرتين بالدقيقة 60.

وأهدر موسى ماريجا هدفا مؤكدا للهلال بالدقيقة 63، حينما تلقى تمريرة حريرية من البرازيلي ماتيوس بيريرا لينفرد بالحارس كيبا ويسدد لكن الأخير أبعد تسديدته لضربة ركنية.

وتواصل الهجوم الهلالي بحثا عن هدف التعادل، حيث سدد محمد كنو كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس كيبا ببراعة لضربة ركنية، بالدقيقة 68.

وتبعه، زميله ماتيوس بيريرا بتسديدة يسارية قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وبالدقيقة 72، أجرى مدرب تشيلسي ثاني تبديلاته بدخول ماونت وخروج المغربي حكيم زياش، لتنشيط الجانب الهجومي للفريق الإنجليزي.

وكاد المدافع الهلالي جانج هيون سو أن يضيف هدف التعادل للهلال بعدما تابع ركنية زميله بضربة رأسية علت العارضة بالدقيقة 74.

وبعد تبادل رائع للتمريرات بين لاعبي الهلال، ومحاولات لاختراق دفاعات تشيلسي للتسجيل مر سالم الدوسري وسقط داخل منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء وأمر باستمرار اللعب.

وسنحت لماونت فرصة تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 80 بعدما تلقى تمريرة من لوكاكو داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته اصطدمت وخرجت إلى ركنية.

واستبدل ليوناردو جارديم مدرب الهلال، سالم الدوسري وماتيوس بيريرا وزج بالثنائي كاريلو وميشيل ديلجادو (الوافد الجديد) بالدقيقة 82، لتدعيم الجانب الهجومي.

وشهدت الدقائق المتبقية حضورا هجوميا من الطرفين ولكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية.