مدرب اليونايتد: على كريستيانو إحراز المزيد من الأهداف

تطرق مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رالف رانجنيك، إلى الضعف التهديفي لفريقه، مطالبا نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إحراز المزيد من الأهداف.

ويستعد اليونايتد لمواجهة ساوثهامبتون غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر رانجنيك عن كريستيانو "يجب أن يسجل المزيد من الأهداف.. نحن نخلق عددًا كافيًا من الفرص في المباريات الأخيرة، لكن لا نسجل عددًا كافيًا من الأهداف.. لكن هذه ليست مشكلة كريستيانو فقط، بل باقي اللاعبين أيضًا، وخاصةً المهاجمين".

وتطرق إلى مواجهة ساوثهامبتون، قائلًا "نعرف أن المباراة ستكون صعبة، شاهدت مباراتهم السابقة أمام توتنهام، واستحقوا الانتصار.. يلعبون تكتيكيًا بمستوى عالٍ للغاية، وهذا يمثل تحديًا بالنسبة لنا.. لكني على ثقة بأننا سنكون حاضرين من أجل التحدي، فنحن بحاجة للفوز".

وبخصوص رالف هازنهاتل، مدرب ساوثهامبتون، أجاب "أعرفه منذ 6 أو 7 سنوات، تطور بشكل هائل في تلك الأعوام، ويمكنكم متابعة ما قدمه مع ساوثهامبتون، وسبق أن قدم عملًا رائعًا مع لايبزيج، وأنهى الدوري في المركز الثاني، في أول عام له في البوندسليغا".

كما تحدث عن مدافعه هاري ماغواير، قائلًا "أعتقد أنه قدم مباراة رائعة أمام وست هام.. وكان من الممكن أن ندافع في لحظات التحول بصورة أفضل ضد بيرنلي، كان لا يجب السماح بالهجمات المرتدة".

وبشأن ما يتردد عن وجود اضطراب داخل غرفة ملابس الشياطين الحمر، رد رانجنيك "لا يوجد شيء، لم أقرأ الصحف أو تلك المقالات.. تطورنا بشكل واضح، ونقدم عملنا في أرض الملعب".