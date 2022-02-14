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أليغري: خسرنا الكثير من النقاط وإنتر ميلان أقوى فريق

تاريخ النشر: 14/02/2022 - 09:18

أليغري: خسرنا الكثير من النقاط وإنتر ميلان أقوى فريق
المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري (أ ب)
عرب ٤٨

أكد مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو ألأيغري، أن فريقه كان لا يستحق الخسارة أمام أتالانتا، بعدما اقتنص تعادلا في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الكالتشيو.

وذكر أليغري في تصريحات لشبكة "DAZN": "كان من المخيب للآمال أن تخسر المباراة بعد أن لعبت بشكل جيد للغاية، لقد ارتكبنا أخطاء في اللمسات الأخيرة، كانت هناك 3 دقائق من الرعب قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بعد أن فقدنا الكرة بثمن بخس وألقى دي ليخت بنفسه في طريق الكرة مرتين".

وأضاف "الشوط الثاني كان أفضل ومن المفارقات أنه عندما كان من المفترض أن نسجل، قام مالينوفسكي بعمل جيد للحصول على ركلة حرة جاء منها هدف غير عادي، وسجل دانيلو هدفا رائعا أيضًا".

وزاد "أتالانتا فريق قوي للغاية لذلك كان علينا تحريك الكرة بسرعة للحصول عليها، كانت مباراة ممتعة للغاية، لقد خاطرنا بالخسارة لكننا حصلنا على نقطة مهمة، أردنا الفوز لكن نحن نعلم أن أتالانتا كان قويا، لذلك نحن سعداء بالحفاظ على سلسلتنا الخالية من الهزائم".

وعن سبب إجلاس دينيس زكريا على مقاعد البدلاء، علق أليغري "كانت هناك الكثير من المساحات لمهاجمتها، ماكيني جيد للغاية في ذلك ولعب بشكل جيد، كان زكريا قد شارك في مباراتين قويتين، لذلك كنا بحاجة للتجديد أمام أتالانتا".

وحول سباق اللقب، قال مدرب اليوفي "لقد قلت في أيلول/سبتمبر إن إنتر سيفوز به، ما زلت أشعر أنهم أقوى فريق، وهذا لا يوجد به قلة احترام لميلان ونابولي، الآن، الإنتر أقوى من يوفنتوس، خسرنا الكثير من النقاط في بداية الموسم".

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#يوفنتوس
#ماسيمليانو أليغري
#إنتر ميلان
#أتالانتا
#الدوري الإيطالي

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