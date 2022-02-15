ديوكوفيتش يضحي ببطولات التنس لقاء عدم التطعيم

ذكر النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، أنه يفضل تفويت بطولات التنس المستقبلية بدلا من إجباره على تلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ديوكوفيتش في حوار أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "لا ينبغي أن أكون جزءًا من حركة مناهضة للتطعيم، لكن الأمر يتعلق بحق الفرد في الاختيار".

وردا حول ما إذا كان سيضحي بالمشاركة في مسابقات مثل ويمبلدون وبطولة فرنسا المفتوحة بسبب اللقاح، أجاب "نعم.. هذا الثمن الذي أرغب في دفعه".

وكان ديوكوفيتش قد تم ترحيله من أستراليا الشهر الماضي، بعد أن ألغت الحكومة تأشيرته بسبب عدم حصوله على اللقاح.

وتابع "لم أكن أبدًا ضد التطعيم، حيث إنني حصلت على لقاحات عندما كنت طفلا، لكنني دائمًا أؤيد حرية اختيار ما تضعه في جسدك".

وواصل "آمل أن تتغير الشروط الخاصة بالتطعيم في بطولات معينة، كي أتمكن من اللعب لسنوات عديدة أخرى، لكنني مستعد للتضحية بفرصة أن أصبح أعظم لاعب تنس في كل العصور رقميًا".

وأردف "إن مبدأ ما الذي أضعه في جسدي أهم من أي لقب أو أي شيء آخر. أحاول أن أكون متناغمًا مع جسدي بقدر ما أستطيع".

واختتم "عقلي سيظل منفتحًا بشأن إمكانية التطعيم في المستقبل، لأننا نحاول جميعًا إيجاد أفضل حل ممكن للقضاء على كورونا".