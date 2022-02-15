مباراة نارية بين سان جيرمان وريال مدريد: التشكيلة المتوقعة

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره ريال مدريد الإسباني، ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض الريال هذه المباراة، تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يعرف الفريق الباريسي والعاصمة الفرنسية، ويلعبها بكل سمعته وألقابه، مع نجمه كريم بنزيمة الذي سيلحق بالمباراة، حتى لو شارك من على مقاعد البدلاء.

ويصل الريال للمباراة وهو مكتمل الصفوف تقريبا، بعد تعافي بنزيمة من إصابته.

ورغم أن كل المؤشرات تشير إلى أن بنزيمة سيعود، لكن الخطة الاحتياطية تتضمن عدة خيارات، بداية من الاعتماد على الويلزي غاريث بيل الذي عاد بعد 168 يوما من الغياب أو اللعب بإيسكو كمهاجم وهمي، مرورا باللعب برأسي حربة صريحين مثل لوكا يوفيتش وماريانو دياز.

بالنسبة إلى الجانب الفرنسي، فكل القوى مستعدة، بما فيها نيمار الذي قد يبدأ المباراة على الدكة بعد غياب استمر شهرين ونصف بسبب الإصابة.

الاسم الوحيد الذي سيغيب عن الفريق الباريسي هو سيرجيو راموس، القائد التاريخي لريال مدريد، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، لكن تعثرت مغامرته هناك بسبب كثرة الإصابات.

ويستعيد مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لاعبيه السنغاليين إدريسا جاي وعبدو ديالو اللذين توجا مؤخرا مع فريقهما بلقب كأس الأمم الأفريقية، وكذلك الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، اللذين كانا يعانيان من مشاكل بدنية، كحال الإسباني أندير هيريرا.

التشكيلة المتوقعة للفريقين:

باريس سان جيرمان: نافاس (أو دوناروما)، حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز، دانيلو (أو جاي)، باريديس، فيراتي، دي ماريا، ميسي، مبابي.

ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي، كاسيميرو، كروس، مودريتش، ماركو أسينسيو، فينيسيوس، بنزيما (أو بيل).