لبنان يُتوّج ببطولة العرب لكرة السلة

حصد المنتخب اللبناني، أمس الأربعاء، لقب النسخة الرابعة والعشرين من بطولة العرب لكرة السلة، في إمارة دبي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ بلاده.

وتغلب المنتخب اللبناني في المباراة النهائية، على نظيره التونسي بالنتيجة 72- 69.

وقدم الرئيس اللبناني، ميشال عون، التهاني للمنتخب بقوله، عبر "تويتر": "مبروك لأبطال لبنان في كرة السلة إحرازهم بطولة العرب للمنتخبات التي أجريت في دبي".

وغرد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، مهنئا منتخب بلاده بالقول: "نهنئ المنتخب اللبناني لفوزه للمرة الأولى بالبطولة العربية للمنتخبات بكرة السلة، وإلى المزيد من النجاحات بإذن الله".

هذا، ورسم هذا الفوز فرحة غير مسبوقة على وجوه اللبنانيين، وخصوصا عشاق كرة السلة، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات سياسية واقتصادية.