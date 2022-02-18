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150 هدف مع ليفربول: "رقم جنوني لمحمد صلاح"

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 17:50

150 هدف مع ليفربول: "رقم جنوني لمحمد صلاح"
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أشاد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، بنجم فريقه المصري محمد صلاح، وذلك عشية مواجهة نوريتش سيتي المقرر لها غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

ويبتعد صلاح بهدف واحد ليصل إلى الهدف رقم 150 مع "الريدز" بكافة المسابقات، بعد إحرازه هدفا في شباك إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وذكر كلوب في المؤتمر الصحافي "أتواجد هنا منذ 7 سنوات فقط، وهذا الفريق هو أحد أفضل الفرق.. ولعب صلاح دورًا كبيرًا في ذلك، كما أن رقمه جنوني. تقول 150 هدفا، لقد تحدثنا مؤخرًا عن 100".

وأضاف "عودة صلاح هي أخبار جيدة حقًا. حصل على نفس الاستقبال مثل ساديو ماني ونابي كيتا. لم نعتقد أنه يمكننا أخيرًا الفوز بالمباريات عندما يعود. لقد فعلنا ذلك عندما كان بعيدًا".

وأوضح كلوب أن دييغو جوتا، لن يكون متاحًا أمام نوريتش بسبب الإصابة، مؤكدا أن النادي بحاجة لمزيد من التقييم، مضيفا "هناك حالة انتظار أطول قليلا لمعرفة المدة التي قد يغيب عنها".

وتحدث كلوب عن نوريتش، قائلا "تعرفون مدى إعجابي بدانييل فارك، لقد قام بعمل رائع ثم جاء دين سميث، لقد حقق نجاحًا لأنه جيد. إنه فريق كرة قدم جيد حقًا ولا يتوقفون أبدًا عن الاعتقاد بقدرتهم على البقاء بالبريمييرليغ".

وأشد كلوب بالبرازيلي روبرتو فيرمينو، قائلا "فيرمينو هو فيرمينو. إنه شخص لا يصدق. عندما يكون في حالة مزاجية جيدة، فهو يساعد الفريق بشكل كبير. ويمكن أن يكون بوبي في التشكيلة كل يوم بسبب جودته".

وعما إذا كان الفريق الحالي هو أفضل فريق يدربه، فأجاب "نحن لسنا هارلم جلوبتروترز (فريق كرة السلة الأميركي الاستعراضي)، هناك الكثير من الفرق الجيدة التي يجب أن ننافسها. ولا نريد أن نخسر النهائيات. وأجبت على هذا السؤال 5 ملايين مرة".

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#ليفربول
#يورغن كلوب
#محمد صلاح

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