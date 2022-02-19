غوارديولا: حاولنا التعاقد مع هاري كين 4 مرات

أعلن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن فريقه حاول التعاقد مع النجم الإنجليزي، هاري كين، في الصيف الماضي غير أن توتنهام هوتسبير رفض هذه المحاولات.

وذكر غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "الآن يمكنك قول إن هاري كين لم يأت إلى هنا، لكن الفريق يسير على ما يرام".

وأضاف "لكن في الصيف الماضي، لم أكن متأكدًا من هذا الأمر.. حاولنا ضمه، لكن توتنهام كان واضحًا في أن ذلك لن يحدث.. عندما تحاول مرتين وثلاث وأربع مرات ثم يرفضون، فإن الأمر يعد منتهيًا".

وواصل "بعد ذلك رأينا الفريق الذي لدينا، ولم نكن متأكدين من قوته، ثم خسرنا أمام توتنهام وضد ليستر في الدرع الخيرية".

واختتم "لا أشعر بخيبة أمل أبدًا، عندما لا يستطيع النادي ضم لاعب في سوق الانتقالات، لم أغضب هنا أبدًا.. عندما نجري بعض المحادثات ولا ننجح، فإننا نتعامل مع هذه الأمور داخليًا".