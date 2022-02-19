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هالاند يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

تاريخ النشر: 19/02/2022 - 10:18

هالاند يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن المنافسة اشتدت بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة الإسباني على ضم نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الطرفين كثفا الاتصالات مع ممثلي هالاند خلال الأيام الأخيرة.

وقالت تقارير مؤخرًا، إن هالاند اختار الريال على حساب برشلونة، لكن الصحيفة المدريدية ذكرت أن هالاند قرر فقط الانتقال إلى "الليغا"، الصيف المقبل، بدلا من التوقيع مع مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، تحدث علنا عن أن النرويجي هدف للبارسا، كما أبلغ مينو رايولا، وكيل اللاعب، بأن هالاند سيحصل على أعلى راتب في البلوغرانا، إذا انضم لصفوفه.

وأضافت "ماركا" أن لابورتا مستعد لفعل أي شيء، لنقل هالاند إلى "كامب نو"، لأنه قطع وعدًا أمام جماهير برشلونة ولا يريد إحباطهم.

وعلى الجانب الآخر، كشف التلفزيون النرويجي مؤخرًا عن لقاء بين قادة ريال مدريد ووالد هالاند، للتحدث عن الصفقة.

ومن جهتها، ذكرت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي الميرينغي أبلغوا ممثلي هالاند، بأنه لا يوجد قرار نهائي حتى الآن بشأن موعد التعاقد معه، وطالبوا اللاعب بالتزام الصبر إذا أراد الانتقال إلى "سانتياغو برنابيو".

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#إيرلينغ هالاند
#ريال مدريد
#برشلونة
#بوروسيا دورتموند

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