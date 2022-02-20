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ماذا قال صلاح بعد الهدف 150 مع ليفربول؟

تاريخ النشر: 20/02/2022 - 09:51

ماذا قال صلاح بعد الهدف 150 مع ليفربول؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، فخره بعد تسجيل الهدف رقم 150 رفقة فريقه في كافة المسابقات، وذلك بعد الفوز على نوريتش سيتي بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

وتقدم نوريتش سيتي بهدف سجله اللاعب ميلوت راشيكا حتى الدقيقة 64، عندما سجل السنغالي ساديو ماني هدف التعادل، قبل أن يضيف محمد صلاح ولويس دياز الهدفين الثاني والثالث.

وذكر صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء المباراة "إنه شعور رائع، لقد عانينا في البداية لكننا لعبنا كرة قدم جيدة في الشوط الأول".

وأضاف "بدأنا الشوط الثاني واستقبلنا هدفًا، لذا أصبحت المباراة صعبة، لكنها نتيجة رائعة وبالطبع أنا سعيد بتسجيل هدفي رقم 150".

وتابع صلاح "أنا فخور دائمًا بالتسجيل لهذا النادي، والأهم هو تحقيق الفوز. لقد خسروا (نوريتش) 8 مباريات، وفازوا بـ4 مباريات، لذا فهم يعرفون كيفية اللعب والفوز".

وأردف "إنها مباراة صعبة خصوصا مع تلقينا لهدف هنا في آنفيلد، كان الجمهور خلفنا، وكانت الأجواء لا تصدق".

وعن منافسة الفريق على لقب الدوري، قال صلاح "ما يمكننا القيام به هو التركيز فقط على كل مباراة، عندما تتنافس مع مانشستر سيتي، تجدهم يفوزون في المباريات معظم الأوقات، لذلك نحتاج فقط إلى التركيز على أنفسنا ومعرفة ما سيحدث في نهاية الموسم".

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#ليفربول
#محمد صلاح
#الدوري الإنجليزي

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