مبابي يواجه أزمة جديدة!

يواجه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أزمة جديدة قبل مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، ضمن مرحلة الإياب بالدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز مبابي هدف الفوز في المباراة الأولى على ملعب "حديقة الأمراء"، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددا يوم 9 آذار/مارس القادم في معقل ريال مدريد.

إلا أن كيليان نال بطاقة صفراء في خسارة بي إس جي ضد نانت (1-3) مساء السبت، ليتقرر إيقافه مباراة واحدة بسبب الحصول على 3 إنذارات في أقل من 10 مباريات.

وسبق أن نال مهاجم سان جيرمان نفس العقوبة، وغاب بسببها عن مباراة لوريان أواخر العام الماضي 2021.

وقالت شبكة "كانال سبورت" إنه وفقا لقرار العقوبة، فسيشارك كيليان مبابي في مباراة سانت إيتيان، يوم السبت المقبل.

لكن المهاجم الشاب سيغيب عن مواجهة نيس المقرر لها 5 آذار/مارس المقبل، في الجولة 27 من الدوري الفرنسي، ما يعني افتقاده للياقة المباريات لغيابه عن الملاعب لمدة 10 أيام قبل مواجهة الإياب ضد ريال مدريد.