أسطورة ليفربول: صلاح لا يلقى التقدير الذي يستحقه

أفادت تقارير صحفية أن أسطورة ليفربول الإنجليزي، داني ميرفي، اعتبر أن المصري محمد صلاح لا يلقى التقدير الذي يستحقه مع الفريق.

وأحرز صلاح الهدف رقم 150 مع "الريدز" بكافة المسابقات، آخرها في شباك نورويتش سيتي يوم السبت، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر ميرفي في تصريحات لموقع "توك سبورت": "لقد حطم صلاح العديد من الأرقام القياسية، وما زال يسجل باستمرار".

وأضاف "لقد اعتاد على تسجيل العديد من الأهداف الرائعة، لدرجة أنك أصبحت تتوقع ذلك منه في معظم الأوقات، وهذه أكبر مجاملة يمكنني أن أقدمها له".

وتابع "صلاح لا يلقى التقدير الذي يستحقه، وسيشعرون بقيمته عندما يرحل".

وزاد "لقد سجل الكثير من الأهداف، وحطم العديد من الأرقام القياسية، رغم أنه لا يلعب كمهاجم صريح".

وواصل "آمل فقط أن يوقع على عقدٍ جديد لأنني لا أرى أي تهاون في جوعه ورغبته، الطريقة التي يلعب بها، سرعته، مراوغاته، وكذلك رغبته في تسجيل الأهداف".

وأردف "لا يبدو من اللاعبين الذين سينتقلون لدوري أقل تنافسية، من أجل الحصول على مزيد من الأموال".

وأتم "تسمعه يتحدث ويقول إنه يريد أن يفعل هذا ويريد كسر ذلك، سننتظر ونرى لكن آمل أن نحتفظ به".