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يوفنتوس يحدد بديلا لديبالا

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 09:29

يوفنتوس يحدد بديلا لديبالا
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي اختار بديلا لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، عقب نهاية الموسم الجاري.

ولم يتمكن اليوفي من التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقد ديبالا رغم المفاوضات بينهما منذ فترة طويلة.

وحسب ما نقله موقع "توتو ميركاتو"، فإن مسؤولي اليوفي وضعوا الفرنسي كريستوفر نكونكو، لاعب لايبزيج الألماني، على رأس قائمة الخيارات المحتملة لتعويض ديبالا.

وحال فشلت المفاوضات مع ديبالا، فإن النادي الإيطالي سيتحرك على الفور نحو ناشئ باريس سان جيرمان السابق.

ويعيش نكونكو، البالغ من العمر 24 عاما، أفضل أوقاته مع لايبزيج، إذ نجح في تسجيل 22 هدفا وصنع 13 أخرى خلال مشاركته في 33 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم.

ورغم إقصاء لايبزيج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إلا أن اللاعب نجح في تسجيل 7 أهداف خلال 6 مباريات فقط.

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#باولو ديبالا
#يوفنتوس
#كريستوفر نكونكو

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