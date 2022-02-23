بايرن ميونخ يفرط بخدمات لاعبين

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني يستهدف الاستغناء عن خدمات اثنين من لاعبيه عقب نهاية الموسم الجاري، ما يدفعه للبحث عن تعزيز صفوفه بعناصر جديدة لتعويضهما.

ووفقا لموقع "سبورت 1"، فإن الفريق البافاري يستعد لرحيل الفرنسي كورينتين توليسو فور انتهاء تعاقده في حزيران/يونيو القادم، مفضلًا عدم تجديد عقده.

وأشار إلى معاناة بايرن من كثرة غيابات الدولي الفرنسي بسبب الإصابات المتكررة، مثلما حدث مؤخرًا أمام جرويتر فورث، الأحد الماضي.

كما قرر بايرن ميونخ، ترك لاعبه الإسباني مارك روكا، البالغ من العمر 27 عامًا، في ظل عدم قناعة المدرب الألماني جوليان ناجلسمان، بالاعتماد عليه بصورة منتظمة.

يأتي ذلك بعدما أقر ناجلسمان بخطأ عدم التعويل على روكا، قبل أن يعيده لمقاعد البدلاء في الفترة الماضية، خاصة بعد عودة جوشوا كيميتش للملاعب.