رابطة الليغا تحدد موعد مباراة الكلاسيكو الثانية

حددت رابطة الليغا موعدا لمباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

وحقق الفريق الملكي الفوز في المباراة الأول على نظيره الكاتالوني في عقر داره بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وأصدرت رابطة الليغا، بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء أعلنت خلاله أن لقاء الكلاسيكو سيقام في الجولة 29 على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم 20 آذار/مارس المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء، بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون هذه أول زيارة لبرشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز إلى ملعب سانتياغو برنابيو، وثاني كلاسيكو للمدرب بعد مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض الشهر الماضي حينما خسر البارسا بصعوبة 3-2.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل برشلونة المركز الرابع، برصيد 42 نقطة من 24 مباراة.