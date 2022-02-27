إنتر ميلان يفقد أحد نجومه في الديربي

ذكرت تقارير صحفية أن إنتر ميلان سيفقد أحد نجومه في مباراة الديربي المقررة أمام آيه سي ميلان.

وسيحل الإنتر ضيفا على ميلان بملعب "سان سيرو" مساء الثلاثاء القادم، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ووفقا لصحيفة "توتوسبورت"، فإن الأرجنتيني خواكين كوريا مهاجم الإنتر، شارك في معظم الحصص التدريبية أمس السبت، مع بقية المجموعة.

وأضافت أنه بالرغم من ذلك، إلا أنه من الصعب أن يلحق بمواجهة الديربي أمام الروسونيري، مشيرة إلى أنه سيتواجد بشكل مؤكد في مباراة ساليرينتانا، المقرر لها الأسبوع المقبل بمنافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

يشار إلى أن النيراتزوري يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر ميلان (57 نقطة)، مع وجود مباراة مؤجلة للإنتر.