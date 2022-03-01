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كاراغر: من الجنون أن يتخلى ليفربول عن صلاح!

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 19:00

كاراغر: من الجنون أن يتخلى ليفربول عن صلاح!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن أسطورة ليفربول الإنجليزي، جيمي كاراغر، تطرق إلى قضية تجديد عقد النجم المصري، محمد صلاح، مع فريقه.

وقال كاراغر في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" البريطاني "أعتقد أن ليفربول أثبت خطأ الكثير من الناس بشأن قوة الفريق في يناير/كانون الثاني الماضي دون ماني، ومحمد صلاح".

وأضاف "إنهم تعاقدوا أيضًا في ذلك الشهر مع مهاجم آخر (دياز)، لذا تم تعزيز هجوم الفريق، وأعتقد أن ليفربول أقوى بكثير مما يعتقده الناس".

وتابع "تجديد عقد صلاح؟ يمكنك قول إن كل الفرق ترغب في الحصول على مو، لكن من سيدفع للاعب ما أو يتعاقد مع لاعب ما يبلغ 32 عامًا، ويمنحه عقدًا ضخمًا، لا سيما أن أمامهم كيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند، هناك جيل قادم من اللاعبين الشباب".

واختتم "أعتقد أنه من الجنون أن يتخلى ليفربول عن صلاح ويتركه يرحل، لكنني أعتقد أيضًا أن من الجنون أن يترك صلاح ليفربول لأنني أرى هذا النادي ويورجن كلوب بمثابة فرصة رائعة له".

يذكر أن عقد محمد صلاح (29 عاما) سينتهي في صيف 2023.

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#محمد صلاح
#جيمي كاراغر
#ليفربول

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