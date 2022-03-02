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برشلونة يراقب لاعبا في الدوري الألماني

تاريخ النشر: 02/03/2022 - 09:45

برشلونة يراقب لاعبا في الدوري الألماني
اللاعب الألماني فلوريان فيرتز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يستهدف تعزيز صفوفه بصفقات مميزة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك من أجل العودة إلى منصات التتويج.

وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن "برشلونة يهتم بضم لاعب الوسط فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" منذ أكثر من عام، أكد اللاعب الألماني فيرتز، رغبته في اللعب لبرشلونة.

وقال فيرتز وقتها "كنت أرغب دائمًا في اللعب لبرشلونة منذ الصغر، لم يتغير ذلك، لكن لا يزال لدي بعض الوقت حتى يحدث ذلك".

ويرتبط فيرتز (18 عامًا) بعقد مع باير ليفركوزن حتى صيف 2026، ولا ينوي فريقه الألماني، التخلي عنه قبل صيف 2023 على الأقل.

وبالإضافة إلى برشلونة، هناك اهتمام بفلوريان فيرتز من جانب بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

ويقال إن فلوريان فيرتز هو الخليفة المحتمل لمواطنه توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، في منتخب ألمانيا.

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#برشلونة
#باير ليفركوزن
#فلوريان فيرتز

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