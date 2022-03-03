للمرة الأولى... منتخب المغرب للكاراتيه يشارك في بطولة بإسرائيل

كشف الاتحاد المغربي لرياضة الكاراتيه عن أن منتخب المملكة شارك في بطولة ودية استضافتها إسرائيل الشهر الماضي.

وهذه هي أول مشاركة رياضية من نوعها منذ أن أعلنت إسرائيل والمغرب، في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وقالت الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه، في بيان الأربعاء، إن الفريق الوطني شارك في "ندوة (بطولة ودية) أبراهام للسلام الأولى" لسنة 2022 في إسرائيل بين 24 و26 شباط/ فبراير الماضي.

وأضاف أن البطولة "عرفت مشاركة ممارسين من المغرب وإيطاليا وإسرائيل، وشكلت فرصة لتبادل الخبرات".

وعلى هامش البطولة، وقع نائب رئيس الاتحاد المغربي سعيد شراط، اتفاقية مع مسؤولي الاتحاد الإسرائيلي (لم يسمهم البيان).

وأوضح الاتحاد أن "الهدف من الاتفاقية هو تأكيد الروابط الوثيقة بين الطرفين وتطوير الكراطي (الكاراتيه) عن طريق تنظيم دورات تدريبية ومسابقات ودية".

ومنذ تطبيع العلاقات، وقعت الرباط وتل أبيب سلسلة اتفاقيات في مجالات تعاون متعددة.

وتنظم هيئات وأحزاب سياسية وقوى شعبية احتجاجات وفعاليات مختلفة في المغرب رفضا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

والمغرب رابع دولة عربية توقع اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020، بعد كل من الإمارات والبحرين والسودان.