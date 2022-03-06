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بايرن يبرر سبب تأخره في تجديد عقد ليفاندوفسكي!

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 09:27

بايرن يبرر سبب تأخره في تجديد عقد ليفاندوفسكي!
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨

برر فريق بايرن ميونخ الألماني سبب تأخره في البدء بمفاوضات تجديد عقد نجمه، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2023.

ويحظى ليفاندوفسكي باهتمام العديد من الفرق الأوروبية البارزة، سيما وأن عقده أوشك على دخول العام الأخير، وهو ما أثار جدلا حول مصيره.

وقال الرئيس التنفيذي للفريق البافاري، أوليفر كان، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، إنه "صرحت في مناسبات عديدة بأننا نريد عقد محادثات مع بعض اللاعبين المهمين في الربيع، ومن بينهم روبرت بالطبع".

وبرر أسطورة بايرن عدم بدء هذه المحادثات حتى الآن، بقوله "نحن في مرحلة حساسة للغاية في الموسم، ونريد التركيز بنسبة 100% بكافة المباريات، فكل مباراة أصبحت بمثابة نهائي".

ويعيش صاحب الـ33 عاما أفضل فترة في مسيرته مع الفريق البافاري آخر موسمين، حيث شهدا نجاحه في الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم مرتين متتاليتين من الفيفا.

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#بايرن ميونخ
#روبرت ليفاندوفسكي
#أوليفر كان

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