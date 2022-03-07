برشلونة مهدد بفقدان أحد نجومه في الكلاسيكو

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني مهدد بفقدان أحد نجومه في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويستضيف الفريق الكاتالوني نظيره أوساسونا، يوم الأحد القادم، ضمن أحداث الجولة الـ28 من الليغا.

ويغيب لاعب الوسط الشاب، نيكو غونزاليس، عن مواجهة أوساسونا المقبلة، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الخامسة، أمس الأحد، خلال مواجهة إلتشي.

وحقق برشلونة فوزا صعبًا على إلتشي، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 27 لليغا، ليرتقي للمركز الثالث في ترتيب المسابقة.

لكن الخطر الأكبر الذي يرغب برشلونة في تجنبه خلال مواجهة أوساسونا، هو حصول مدافعه الأوروغواياني المتألق رونالد أراوخو على بطاقة صفراء.

ويملك أراوخو في جعبته 4 بطاقات صفراء، كان آخرها في مباراة إلتشي، وحال حصوله على بطاقة جديدة أمام أوساسونا، سيتأكد غيابه عن لقاء الكلاسيكو.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد، يوم 20 آذار/مارس الجاري، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الـ29 لليغا.