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مبابي يتعرض للإصابة في تدريبات سان جيرمان

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 17:41

مبابي يتعرض للإصابة في تدريبات سان جيرمان
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، تعرض للإصابة في تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره سان جيرمان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مبابي لضربة خلال التدريبات، لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، لكنه خرج من المران ومن المقرر أن يخضع لعدة فحوصات طبية.

وبحسب إذاعة "RMC" الفرنسية، فإن موقف مبابي بات محل شك من اللحاق بمواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل.

وحال تأكد غياب مبابي عن اللقاء، سيكون أسوأ خبر للفرنسيين، حيث اعتمد الفريق طوال الموسم على موهبة مبابي، والذي غاب بسبب الإيقاف عن مباراة الفريق الأخيرة ضد نيس بالدوري المحلي وخسر الفريق بهدف دون رد.

يُذكر أن مبابي كان صاحب هدف الانتصار القاتل، في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد.

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#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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