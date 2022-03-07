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محرز بعد الثنائية أمام اليونايتد: هذا ما صنع الفارق!

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 09:33

محرز بعد الثنائية أمام اليونايتد: هذا ما صنع الفارق!
النجم الجزائري رياض محرز (أ ب)
عرب ٤٨

عقب النجم الجزائري، رياض محرز، على مباراة الديربي بين فريقه مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد بعد الفوز برباعية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم محرز في الفوز بعد تسجيله هدفين في المباراة، حيث قال خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": " أعتقد أنني لمست الكرة 4 مرات، خلال أول نصف ساعة من اللقاء، لكن كان كل ما أفكر فيه، هو ضرورة الاحتفاظ بالتركيز".

وأضاف "الشوط الأول كان جيدًا، وحاول مانشستر يونايتد اللعب على الهجمات المرتدة.. لكن في الشوط الثاني تحلينا بصبر أكبر، وسيطرنا على الكرة بصورة أفضل، وهو ما صنع الفارق".

وعلق على هدفيه قائلًا "في الهدف الأول كان يجب علي المحاولة، والتسديد تجاه المرمى، أما في الثاني فحاولت تسديد الكرة بصورة مرتفعة، وقد اصطدمت بوجهه (ديفيد دي خيا) وسكنت الشباك".

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#رياض محرز
#مانشستر سيتي
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي

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