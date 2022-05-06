باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن 5 لاعبين

أفادت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قررت الاستغناء عن خدمات عدد من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب ما نقلته صحيفة "لو باريزيان" في تقرير لها، فإن إدارة سان جيرمان قررت الاستغناء عن الخماسي، أنخيل دي ماريا، ماورو إيكاردي، كيلور نافاس، كولين داجبا وليفن كورزاوا.

كما أضافت أن نيمار لم يعد مرغوبا في أعين الإدارة الباريسية، التي تسعى للحصول على عرض مناسب لبيع النجم البرازيلي.

وأكدت أن سان جيرمان يترقب العروض المالية المقدمة لشراء نيمار، كما يترقب أيضا الأندية الراغبة في ضمه، ويراعي أيضا رغبة اللاعب بشأن خططه المستقبلية.

يذكر أن تعاقد نيمار مع النادي الباريسي يمتد حتى صيف 2025.

في نفس السياق، ذكرت "لو باريزيان" أن النادي الباريسي حدد التعاقد مع بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد كأولوية في سوق الانتقالات الصيفية.

كما تشمل رياح التغيير أيضا البحث عن مدير فني جديد للفريق تمهيدا للإطاحة بالأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو.

وتشمل قائمة المرشحين كلا من زين الدين زيدان، أنطونيو كونتي، يواخيم لوف، وتياغو موتا.