تطور مفاجئ بشأن مستقبل مبابي!

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، تراجع عن الرحيل عن صفوف فريقه بعدما كان مرشحا للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مبابي في طريقه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت "مبابي وعائلته أعطوا موافقة من حيث المبدأ إلى ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، حيث قبل اللاعب العرض الهائل المقدم من النادي الفرنسي".

وتابعت "مبابي وافق على عرض باريس، ليحصل على 50 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم، بالإضافة إلى مكافأة ولاء بقيمة 100 مليون يورو، وسيوقع على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي".

وكان مبابي في طريقه لمغادرة سان جيرمان في الصيف الماضي، عندما قدم ريال مدريد عرضا بقيمة 200 مليون يورو، لكن اللاعب بقي في باريس، نظرا لرفض النادي رحيله.

من جانبها نفت فايزة العماري والدة مبابي تلك الأنباء وقالت عبر حسابها على "تويتر": "لا يوجد أي اتفاق من حيث المبدأ مع باريس سان جيرمان أو أي نادٍ آخر، المفاوضات حول مستقبل مبابي تسير في هدوء كبير من أجل السماح له باتخاذ القرار الأفضل".