  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تطور مفاجئ بشأن مستقبل مبابي!

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 09:41

تطور مفاجئ بشأن مستقبل مبابي!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، تراجع عن الرحيل عن صفوف فريقه بعدما كان مرشحا للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مبابي في طريقه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت "مبابي وعائلته أعطوا موافقة من حيث المبدأ إلى ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، حيث قبل اللاعب العرض الهائل المقدم من النادي الفرنسي".

وتابعت "مبابي وافق على عرض باريس، ليحصل على 50 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم، بالإضافة إلى مكافأة ولاء بقيمة 100 مليون يورو، وسيوقع على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي".

وكان مبابي في طريقه لمغادرة سان جيرمان في الصيف الماضي، عندما قدم ريال مدريد عرضا بقيمة 200 مليون يورو، لكن اللاعب بقي في باريس، نظرا لرفض النادي رحيله.

من جانبها نفت فايزة العماري والدة مبابي تلك الأنباء وقالت عبر حسابها على "تويتر": "لا يوجد أي اتفاق من حيث المبدأ مع باريس سان جيرمان أو أي نادٍ آخر، المفاوضات حول مستقبل مبابي تسير في هدوء كبير من أجل السماح له باتخاذ القرار الأفضل".

بودكاست عرب 48

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد

حوارات

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

حوار مع محمد منصور | زيارة رمضانية إلى غزة المحاصرة
حوار مع محمد منصور | زيارة رمضانية إلى غزة المحاصرة

2022-04-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الدرجة العليا: صعود تاريخي لأبناء الرينة وتبخر حلم كفر قاسم
الدرجة العليا: صعود تاريخي لأبناء الرينة وتبخر حلم كفر قاسم

2022-05-06

باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن 5 لاعبين
باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن 5 لاعبين

2022-05-06

سواريز يفتح باب العودة إلى برشلونة
سواريز يفتح باب العودة إلى برشلونة

2022-05-06

الأكثر قراءة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في الصباح وبعد الظهيرة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في الصباح وبعد الظهيرة

2022-05-05
بوتين يهاتف بينيت معتذرًا عن تصريحات لافروف

بوتين يهاتف بينيت معتذرًا عن تصريحات لافروف

2022-05-05
جموع غفيرة في مسيرة العودة الـ25 إلى قرية ميعار المهجرة

جموع غفيرة في مسيرة العودة الـ25 إلى قرية ميعار المهجرة

2022-05-05
الموت يغيّب والدة الأسير كريم يونس

الموت يغيّب والدة الأسير كريم يونس

2022-05-05
انهيار بالقوى البشرية في الجيش الإسرائيلي: الجنود يصفون الضباط بأنهم

انهيار بالقوى البشرية في الجيش الإسرائيلي: الجنود يصفون الضباط بأنهم "كلاب"

2022-05-05