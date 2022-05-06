  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سواريز يفتح باب العودة إلى برشلونة

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 16:31

سواريز يفتح باب العودة إلى برشلونة
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم أتلتيكو مدريد، الأوروغواياني لويس سواريز، أبدى رغبته في العودة إلى صفوف برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجويتو" الإسباني الشهير، فإن سواريز يريد العودة إلى برشلونة، ويبدو على استعداد لخفض راتبه.

وأضاف "سواريز مستعد للتكيف مع ظروف برشلونة الاقتصادية الحالية، بجانب أن أتلتيكو مدريد لا ينوي تجديد عقده إذ لا يشارك كثيرا مع الفريق".

وأفاد التقرير أن برشلونة يعلم أن لويس سواريز يريد العودة وطلب بعض المسؤولين منه الانتظار لحسم القرار.

ورحل سواريز إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2020، بعدما تولى الهولندي رونالد كومان القيادة الفنية لبلوغرانا، وأخبره أنه لن يكون ضمن مشروعه.

وحقق سواريز لقب الليغا بقميص أتلتيكو مدريد في موسمه الأول، لكنه لم يشارك بانتظام في الموسم الجاري، فازدادت الشائعات حول رحيله.

بودكاست عرب 48

#لويس سواريز
#أتلتيكو مدريد
#برشلونة

حوارات

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

حوار مع محمد منصور | زيارة رمضانية إلى غزة المحاصرة
حوار مع محمد منصور | زيارة رمضانية إلى غزة المحاصرة

2022-04-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الدرجة العليا: صعود تاريخي لأبناء الرينة وتبخر حلم كفر قاسم
الدرجة العليا: صعود تاريخي لأبناء الرينة وتبخر حلم كفر قاسم

2022-05-06

باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن 5 لاعبين
باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن 5 لاعبين

2022-05-06

تطور مفاجئ بشأن مستقبل مبابي!
تطور مفاجئ بشأن مستقبل مبابي!

2022-05-06

الأكثر قراءة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في الصباح وبعد الظهيرة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في الصباح وبعد الظهيرة

2022-05-05
بوتين يهاتف بينيت معتذرًا عن تصريحات لافروف

بوتين يهاتف بينيت معتذرًا عن تصريحات لافروف

2022-05-05
جموع غفيرة في مسيرة العودة الـ25 إلى قرية ميعار المهجرة

جموع غفيرة في مسيرة العودة الـ25 إلى قرية ميعار المهجرة

2022-05-05
الموت يغيّب والدة الأسير كريم يونس

الموت يغيّب والدة الأسير كريم يونس

2022-05-05
انهيار بالقوى البشرية في الجيش الإسرائيلي: الجنود يصفون الضباط بأنهم

انهيار بالقوى البشرية في الجيش الإسرائيلي: الجنود يصفون الضباط بأنهم "كلاب"

2022-05-05