سواريز يفتح باب العودة إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن نجم أتلتيكو مدريد، الأوروغواياني لويس سواريز، أبدى رغبته في العودة إلى صفوف برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجويتو" الإسباني الشهير، فإن سواريز يريد العودة إلى برشلونة، ويبدو على استعداد لخفض راتبه.

وأضاف "سواريز مستعد للتكيف مع ظروف برشلونة الاقتصادية الحالية، بجانب أن أتلتيكو مدريد لا ينوي تجديد عقده إذ لا يشارك كثيرا مع الفريق".

وأفاد التقرير أن برشلونة يعلم أن لويس سواريز يريد العودة وطلب بعض المسؤولين منه الانتظار لحسم القرار.

ورحل سواريز إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2020، بعدما تولى الهولندي رونالد كومان القيادة الفنية لبلوغرانا، وأخبره أنه لن يكون ضمن مشروعه.

وحقق سواريز لقب الليغا بقميص أتلتيكو مدريد في موسمه الأول، لكنه لم يشارك بانتظام في الموسم الجاري، فازدادت الشائعات حول رحيله.