بايرن ميونخ يحسم موقفه من صفقة هالاند

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني حسم موقفه من إمكانية التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويرتبط هالاند بشرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو مع دورتموند، ويحق تفعيله في صيف 2022، وبناءً عليه بات قريبًا جدًا من مغادرة النادي الألماني.

وارتبط بايرن ميونخ في الآونة الأخيرة بالتعاقد مع القناص النرويجي، إلى جانب أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ومع ذلك، فقد أكد المدير الرياضي لبايرن، حسن صالح حميديتش، أن ناديه لن يتعاقد مع هالاند في الموسم المقبل.

وقال المدير الرياضي لبايرن، في تصريحات لصحيفة "سبورت 1" الألمانية "لن نكون النادي القادم لإيرلينغ هالاند.. هذا مؤكد".

وضاعفت تصريحات حميديتش من فرص الأندية الأخرى في الحصول على خدمات السفاح النرويجي.