برشلونة يبدي اهتمامه بضم نجم ليفربول

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، في الميركاتو الصيفي القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ماني مع ليفربول عقب نهاية الموسم القادم، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وهو ما يرجح إمكانية بيعه في الصيف.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أولوية برشلونة كانت تدعيم مركز المهاجم الصريح، وبالفعل وضع عدة خيارات، لكنه لم يتمكن من تحقيقها، فاتجه لفكرة تعزيز الخط الأمامي بلاعب يمكنه إحداث الفارق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، كان أولوية بالنسبة لإدارة برشلونة، ولكن قيمته المادية تخطت حدود النادي، وبات قريبًا من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأضافت أن الخيار الثاني، هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، لكن ناديه غير مرحب ببيعه.

ويأتي خلفهما الجناح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والذي يلقى إعجاب تشافي (مدرب برشلونة)، ولكنه يطلب راتبًا ضخمًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة اتجه بعد ذلك لخيار ساديو ماني، الذي يفضل الانتقال لليغا واللعب لبرشلونة، حال رحيله عن ليفربول.

وأوضحت أنا ماني في الليغا سيحظى بفرصة أكبر في الفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا كل عام، كما سينافس على جائزة الكرة الذهبية.

وارتبط اسم ماني أيضًا خلال الساعات الماضية، بالانتقال إلى بايرن ميونخ، بعد أن عقد مسؤولو النادي البافاري جلسة مع وكلائه الأسبوع الماضي.