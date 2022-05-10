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مبابي يراوغ بشأن مستقبله

تاريخ النشر: 10/05/2022 - 10:47

مبابي يراوغ بشأن مستقبله
النجم الفرنسي كيليان مبابي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أثار جدلا واسعا بعد الزيارة السريعة التي قام بها إلى العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الإثنين.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن تواجد مبابي في مدريد يثير التساؤلات، لأن اللاعب الشاب يدرك تماما أن كل أفعاله يتم التجسس عليها وشرحها والتعليق عليها.

وأضافت أن كيليان يعلم تماما أن تواجده في العاصمة الإسبانية في هذا الوقت من الموسم، سيترك مساحة لكل التفسيرات.

كما أشارت صحيفة لو باريزيان إلى أنه مهما كانت أسباب هذه الرحلة سواء شخصية أو مهنية، فإن توقيتها يظهر أن مبابي لا يخشى مراوغة وسائل الإعلام، وإرهاق أعصاب مشجعي الناديين.

وذكرت الصحيفة أن ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي يتواجد أيضا في مدريد، لحضور اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري، وهناك تكهنات بإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

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#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ريال مدريد

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