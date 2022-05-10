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هالاند إلى مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 10/05/2022 - 18:28

هالاند إلى مانشستر سيتي
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي اليوم، الثلاثاء، توصله إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند ثاني الدوري الألماني، للتعاقد مع مهاجمه الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.

وقال النادي الإنجليزي في بيان "يمكن لنادي مانشستر سيتي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند من أجل انتقال مهاجمه إيرلينغ هالاند إلى صفوفنا في الأول من تموز/يوليو 2022. يبقى إتمام هذه الصفقة رهن تسوية التفاصيل النهائية للعقد مع اللاعب".

وتنهي صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما حدا للبحث الطويل لمانشستر سيتي قلب هجوم متخصص ليحل مكان الهداف التاريخي للنادي الدولي الأرجنتيني السابق سيرجيو أغويرو الذي رحل العام الماضي الى صفوف برشلونة الاسباني قبل أن يعتزل اللعب نهائيا بسبب مشكلة في القلب.

وبرز هالاند الذي لعب والده ألف-إينغه مع مانشستر سيتي من 2000 إلى 2003، بشكل لافت منذ انتقاله الى صفوف بوروسيا دورتموند قادما من سالزبورغ النمساوي في كانون الثاني/يناير 2020، حيث سجل 85 هدفًا في 88 مباراة مع الفريق الألماني.

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#مانشستر سيتي
#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند

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