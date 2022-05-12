بايرن ميونخ يحدد سعر ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني أبدى استعداده لبيع نجمه، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب ما نقلته صحيفة "بيلد"، فإن النادي البافاري فتح الباب أمام رحيل ليفاندوفسكي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مشترطًا الحصول على ما بين 35 و40 مليون يورو لبيع أبرز نجومه.

ويرى بايرن أن رحيل ليفاندوفسكي سيكون إيجابيًا بالنسبة لغرفة الملابس، وحتى على مستوى المباريات أيضًا، خصوصًا في ظل عدم ارتياح اللاعب تجاه النادي مؤخرًا.

وهو ما دفع بطل البوندسليغا للتوقف عن التمسك بنجمه، وفتح الباب أمام إمكانية فك الارتباط.

كما تعتقد إدارة بايرن أن رغم تألق ليفاندوفسكي الكبير، في السنوات الأخيرة، إلا أن رحيله سيسمح بالمزيد من التوهج لبقية اللاعبين.

ووفقًا للصحيفة الألمانية، يرحب برشلونة بدفع المبلغ الذي يطلبه بايرن (من 35 إلى 40 مليون يورو) للظفر بخدمات ليفاندوفسكي.