  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بايرن ميونخ يحدد سعر ليفاندوفسكي

تاريخ النشر: 12/05/2022 - 21:49

بايرن ميونخ يحدد سعر ليفاندوفسكي
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني أبدى استعداده لبيع نجمه، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب ما نقلته صحيفة "بيلد"، فإن النادي البافاري فتح الباب أمام رحيل ليفاندوفسكي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مشترطًا الحصول على ما بين 35 و40 مليون يورو لبيع أبرز نجومه.

ويرى بايرن أن رحيل ليفاندوفسكي سيكون إيجابيًا بالنسبة لغرفة الملابس، وحتى على مستوى المباريات أيضًا، خصوصًا في ظل عدم ارتياح اللاعب تجاه النادي مؤخرًا.

وهو ما دفع بطل البوندسليغا للتوقف عن التمسك بنجمه، وفتح الباب أمام إمكانية فك الارتباط.

كما تعتقد إدارة بايرن أن رغم تألق ليفاندوفسكي الكبير، في السنوات الأخيرة، إلا أن رحيله سيسمح بالمزيد من التوهج لبقية اللاعبين.

ووفقًا للصحيفة الألمانية، يرحب برشلونة بدفع المبلغ الذي يطلبه بايرن (من 35 إلى 40 مليون يورو) للظفر بخدمات ليفاندوفسكي.

بودكاست عرب 48

#بايرن ميونخ
#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كريستيانو رونالدو يحصد جائزة جديدة
كريستيانو رونالدو يحصد جائزة جديدة

2022-05-12

ما سبب تأخر انتقال روديغر إلى ريال مدريد؟
ما سبب تأخر انتقال روديغر إلى ريال مدريد؟

2022-05-12

بايرن ميونخ ينضم لسباق التعاقد مع بوغبا
بايرن ميونخ ينضم لسباق التعاقد مع بوغبا

2022-05-12

الأكثر قراءة

استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في جنين

2022-05-11
إدانات لاغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

إدانات لاغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

2022-05-11
استشهاد شيرين أبو عاقلة: أدلة تدخِل إسرائيل إلى أزمة دولية

استشهاد شيرين أبو عاقلة: أدلة تدخِل إسرائيل إلى أزمة دولية

2022-05-11
تحقيق الاحتلال الأوليّ: أبو عاقلة كانت تبعد 100 متر عن العناصر الذين استهدفوا

تحقيق الاحتلال الأوليّ: أبو عاقلة كانت تبعد 100 متر عن العناصر الذين استهدفوا "أهدافا محددة"

2022-05-11
خطتان عسكريتان للاحتلال تحاكيان وفاة الرئيس الفلسطيني

خطتان عسكريتان للاحتلال تحاكيان وفاة الرئيس الفلسطيني

2022-05-11