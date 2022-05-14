يوفنتوس يقدم تنازلات مقابل ضم دي ماريا

ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي أبدى تمسكه بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنخيل دي ماريا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب ما نقلته صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، فإن دي ماريا مطلوب بشدة لتدعيم هجوم اليوفي في الميركاتو الصيفي، لأكثر من سبب.

وأوضحت الصحيفة أن رسوم شراء ألفارو موراتا ومويز كين بشكل دائم، تفوق القدرات المالية لإدارة يوفنتوس حاليا.

وأشارت إلى أن مسؤولي اليوفي يتفاوضون بالفعل مع وكيل اللاعبين خورخي مينديز حول الانتقال المحتمل لدي ماريا، الذي سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

ولفتت إلى أن اللاعب الأرجنتيني يشترط أجرًا قدره 7 ملايين يورو في الموسم، لكن ماسيمليانو أليغري المدير الفني للفريق أبلغ إدارة يوفنتوس باستثناء دي ماريا من سقف الرواتب.

وكانت تقارير صحفية أخرى أشارت إلى أن إدارة يوفنتوس تنازلت أيضا عن شرط التعاقد مع لاعبين أصغر سنا لبناء فريق جديد.