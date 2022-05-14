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تشيلسي يراقب لاعبا في الدوري الهولندي

تاريخ النشر: 14/05/2022 - 08:47

تشيلسي يراقب لاعبا في الدوري الهولندي
اللاعب الإيفواري إبراهيم سانجاري (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي حوّل أنظاره إلى أحد نجوم أيندهوفن الهولندي، وذلك في أعقاب فشل مساعيه لضم لاعب وست هام يونايتد، ديكلان رايس.

وحسب ما نقلته صحيفة "ميرور"، فإن العروض الرائعة التي قدمها لاعب وسط أيندهوفن، الإيفواري إبراهيم سانجاري، جذبت أنظار العديد من أندية الدوري الإنجليزي ومن بينهم تشيلسي، الذي امتنع عن الاستجابة لطلب وست هام بدفع 150 مليون جنيه استرليني للحصول على رايس.

وانتقل سانجاري إلى أيندهوفن قادما من تولوز الفرنسي عام 2020.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أداءً ثابتًا مع الفريق الهولندي، رغم خسارة لقب الدوري أمام أياكس هذا الموسم.

ويعد سانجاري أحد لاعبي خط الوسط أصحاب النزعة الدفاعية الذين يراقبهم مدرب تشيلسي توماس توخيل.

ويستعد تشيلسي لإجراء إصلاحات شاملة هذا الصيف بعد موسم مخيب للآمال.

وسينتهي عقد نجمي الوسط جورجينيو ونغولو كانتي صيف العام المقبل مع تشيلسي، وتشير التقارير إلى إمكانية رحيل أحدهما أو كليهما.

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#تشيلسي
#أيندهوفن
#إبراهيم سانجاري

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