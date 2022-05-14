صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في البريمييرليغ

ينافس نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، على التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان ساديو ماني وكريستيانو رونالدو من بين أبرز الغائبين عن القائمة، والتي تصدرها الثلاثي صلاح وكيفين دي بروين وترينت ألكسندر أرنولد.

وإلى جانب هذا الثلاثي، ضمت القائمة أيضا الخماسي بوكايو ساكا وجيمس وارد براوس وجواو كانسيلو وسون هيونج مين وجارود بوين.

وأمام المشجعين حتى الساعة السادسة مساء الاثنين المقبل بتوقيت غرينيتش، للتصويت لمرشحهم المفضل، وسيتم دمج أصواتهم مع أصوات قادة الفرق الـ20 في المسابقة، ولجنة من الخبراء لتحديد الفائز.

ولا يتنافس ساديو ماني وكريستيانو رونالدو على الجائزة رغم تألق الثنائي مع ليفربول ومانشستر يونايتد على التوالي.

وسجل ماني 15 هدفًا في 33 مباراة بالدوري خلال الموسم الحالي، حيث يسعى فريقه لتحقيق رباعية غير مسبوقة من الألقاب.

وكان رونالدو ضوءًا ساطعًا في موسم يونايتد الكئيب بتسجيل 18 هدفًا في 30 مباراة، بينما تم اختياره مرتين أيضًا كلاعب الشهر في المسابقة.

ويأمل دي بروين وصلاح الفوز بالجائزة للمرة الثانية، وحصل كيفين على الجائزة منذ عامين، فيما نال نجم ليفربول هذا اللقب عام 2018.