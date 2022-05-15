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مبابي يزيد من مخاوف باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 15/05/2022 - 09:08

مبابي يزيد من مخاوف باريس سان جيرمان
النجم الفرنسي كيليان مبابي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، زاد من مخاوف فريقه قبل حفل رابطة الدوري.

ومن المزمع أن تقيم رابطة الدوري الفرنسي حفلا اليوم، الأحد، بمناسبة انتهاء الموسم، لكن لن يحضره باريس سان جيرمان بسبب وجود الفريق في قطر لجولة ترويجية كانت من المفترض أن تتم في بداية العام الحالي، ولكن تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبابي أصر على حضور الحفل وعدم السفر إلى قطر، وهو ما أسفر عن صدام بينه وإدارة ناديه، التي خضعت للأمر في النهاية.

ومع ذلك، فإن إدارة سان جيرمان تخشى أن يستقل مبابي الفرصة للتعبير عن رغبته في الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، مع وجود أنباء تفيد باتفاقه على الانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ومن المتوقع أن يحصل مبابي على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، بعد أن قاد باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري، إضافة لتحقيق جائزة الهداف.

وبالتأكيد سيحصل مبابي على فرصة لإلقاء كلمة عقب التتويج، وحينها ستوجه إليه تساؤلات الصحفيين بشأن مستقبله، مما يثير قلق سان جيرمان.

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#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#الدوري الفرنسي

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