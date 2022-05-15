3 لاعبين على طاولة سان جيرمان لتعويض رحيل مبابي

أفادت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي وضعت 3 لاعبين على طاولتها من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق، كيليان مبابي، في الميركاتو الصيفي القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي لم يتوصل فيه الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن.

ويستهدف سان جيرمان الإبقاء على مبابي لفترة أطول، لكنهم يعلمون جيدًا أن اللاعب من الممكن أن ينتقل لريال مدريد.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فقد التقى مسؤولو سان جيرمان مع خورخي مينديز وكيل اللاعبين، للاتفاق على الأسماء التي ستحل محل مبابي حال رحيله الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن باريس حدد 3 لاعبين لتدعيم صفوفه حال رحيل كيليان، وهم داروين نونيز مهاجم بنفيكا (120 مليون يورو)، وجواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد (70 مليون يورو)، بالإضافة إلى بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، الذي ينتهي تعاقده هذا الصيف.